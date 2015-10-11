"Мордовия" обыграла столичный ЦСКА в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты саранской "Мордовии" победили московский ЦСКА в товарищеской игре, передает МИА "Россия сегодня". Для команды это своего рода реванш после поражения на матче российской премьер-лиги.

Встреча, состоялась в воскресенье на подмосковной "Арене Химки" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. По одному очку принесли Павел Игнатович (31-я минута), Сергей Самодин (37-я минута) и Евгений Луценко (55-я минута). Армейцы ответили точным ударом экс-нападающего "Мордовии" Кирилла Панченко (60-я минута).

От ЦСКА на поле вышли лишь несколько игроков, имеющих практику в основном составе – Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Панченко, остальные позиции заняли футболисты дублирующего состава.

Команды уже встречались между собой 20 сентября в Саранске на матче РФПЛ, и тогда ЦСКА добился волевой победы – 6:4, хотя к 15-й минуте уступал с разницей в три мяча и играл вдесятером после удаления Фернандеса.

После 11 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, имея в активе 29 очков и на пять баллов опережая московский "Локомотив". "Мордовия" с 7 баллами расположилась на 14-й строчке.