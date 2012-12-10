ЦСКА обыграл "Мордовию" с минимальным преимуществом 2:1

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Матч 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги между московским ЦСКА и саранской "Мордовией" завершился победой армейцев, которые не без труда взяли три очка у аутсайдера чемпионата.

Встреча прошла 9 декабря на столичном стадионе "Лужники" и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Тем самым ЦСКА вышел в лидеры чемпионата России по футболу.

Армейцы открыли счет уже на 14-й минуте - Абакумов отбил удар Дзагоева, но Кейсуке Хонда перехватил мяч и добил его в пустые ворота. Итог первой половины матча так и остался 1:0 в пользу ЦСКА.

Во второй половине встречи на 54-й минуте Антон Бобер сравнял счет, также забив мяч в пустые ворота – 1:1. Но московский клуб вновь набрал скорость, слаженно проведя перепасовку – сначала Мусса вовремя сделал пас Дзагоеву, тот отдал мяч Хонде, а он в свою очередь направил его под точный удар Павла Мамаева. В итоге удар Мамаева на 71-й минуте стал победным для хозяев поля – 2:1 в пользу армейцев.

Предупреждения по ходу матча получили Осипов, Кулешов, Мамаев и Эльм.