ЦСКА проиграл "Сан-Антонио Сперз" в товарищеском матче

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы продолжают предсезонное турне по НБА. Во втором матче с командами ассоциации они в упорной борьбе уступили "Сан-Антонио Сперз" - 95:93.

В матче со "Шпорами", которые в минувшем сезоне остановились в шаге от чемпионского титула, ЦСКА смотрелся более чем солидно. Армейцы к большому перерыву уступали всего два очка одной из лучших команд НБА.

В третьей четверти подопечные Мессины немного подсели физически и уступили со счетом 14:27, но в заключительном отрезке игры совершили рывок 23:8. Таким образом, основное время поединка завершилось вничью 86:86.

В овертайме удачливее оказались хозяева площадки, одержавшие победу 9:7. Итоговый счет матча - 95:93 в пользу "Сан-Антонио".

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Джереми Парго, набравший 20 очков.

Отметим, что уже во второй встрече с командами НБА ЦСКА не может обойтись без овертайма. В поединке с "Миннесотой" армейцы одержали победу, а с "Сан-Антонио" остановились в одном броске от выигрыша.