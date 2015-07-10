Стадион ЦСКА откроется в начале 2016 года - Хуснуллин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строительство стадиона ЦСКА планируется завершить к началу следующего года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы идут в хорошем темпе. Сейчас возводится северная трибуна стадиона. В целом работы планируется завершить до конца этого года", - приводит словам Хуснуллина пресс-службе Стройкомплекса Москвы

Он отметил, что основные конструкции южной, западной и восточной трибун уже готовы. "Здесь уже ведется устройство фасадов, перегородок, монтаж лифтов и внутренних инженерных систем", - добавил Хуснуллин.

Напомним, новая арена ЦСКА будет рассчитана на 30 тысяч зрителей. В состав комплекса, площадь которого составляет 172 тысячи квадратных метров, войдет детско-юношеская спортивная школа, музей ЦСКА, гостиница, рестораны, кафе, магазин сувениров, медицинский центр и парковка на 1,4 тысячи машино-мест.

Стадион строится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы. Его строительство началось в 2007 году. В настоящее время "красно-синие" проводят свои домашние матчи на "Арене Химки".

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году домашняя арена "красно-синих" будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.