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Спорт

09 августа 2014, 15:36

Гол Думбия с пенальти принес ЦСКА победу над "Мордовией"

ЦСКА футбол Мордовия Сейду Думбия

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в матче второго тура российской футбольной Премьер-лиги обыграл на выезде "Мордовию". Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Единственный мяч в поединке был забит на 79-й минуте. Сейду Думбия упал в борьбе с Виктором Васиным, и арбитр назначил в ворота хозяев поля пенальти, который реализовал сам пострадавший. Отметим, что Васин играет за саранскую команду на правах аренды, тогда как его трансфер принадлежит ЦСКА.

"Мордовия" упустила отличный шанс вырвать ничью за несколько мгновений до финального свистка, когда мяч после подачи Данило угодил в перекладину.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого одерживают вторую победу на старте чемпионата России и возглавляют турнирную таблицу. В следующем туре "красно-синие" примут на своем стадионе грозненский "Терек".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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