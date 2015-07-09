Столичный ЦСКА сыграет в Евролиге с "Маккаби" и "Уникахой"

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

Московский ЦСКА по результатам жеребьевки сыграет с тель-авивским "Маккаби" и испанской "Уникахой на первом групповом этапе баскетбольной Евролиги, передает "Р-Спорт".

Жеребьевка прошла сегодня в Барселоне. Также соперниками ЦСКА в группе D кроме "Маккаби" и "Уникахи" будут немецкий "Бамберг", турецкая "Дарюшафака" и итальянский клуб "Динамо" (Сассари).

Полностью результаты жеребьевки выглядят так:

Группа А: "Реал", "Фенербахче", "Химки" , "Црвена Звезда", "Бавария", "Страсбург"

, "Црвена Звезда", "Бавария", "Страсбург" Группа B: "Олимпиакос", "Анадолу Эфес", "Лабораль Кутча", "Милан", "Цедевита", "Лимож"

Группа C: "Барселона", "Панатинаикос", "Локомотив-Кубань" , "Жальгирис", "Каршияка", "Зелена Гурае

, "Жальгирис", "Каршияка", "Зелена Гурае Группа D: ЦСКА , "Маккаби", "Уникаха", "Бамберг", "Дарушафака", "Динамо"

В топ-16 Евролиги выйдут по 4 лучших клуба из каждой из четырех групп. Далее команды будут поделены на две группы, из которых в плей-офф выйдут клубы, занявшие первые четыре места в каждой из групп.

"Финал четырех" Евролиги сезона-2015/16 пройдет на "О2 Арене" в Берлине, которая является домашней для баскетбольного клуба "Альба".