Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавил английский клуб "Халл Сити"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил английский клуб "Халл Сити". Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

"Слуцкий прибудет в Халл на следующей неделе", – указано в сообщении. Экс-наставник московского ЦСКА после ухода из клуба проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык.

Условия соглашения с 46-летним российским тренером не раскрываются. В минувшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в премьер-лиге и опустился во второй по силе дивизион чемпионата Англии.