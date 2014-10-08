ЦСКА стартовал в Единой лиге ВТБ с разгромной победы

Фото: ТАСС/Миша Джапаридзе

Московский ЦСКА стартовал в новом сезоне Единой лиги ВТБ с убедительной победы. Подопечные Димитриоса Итудиса разгромили финский "Байзонс" со счетом 99:70.

Судьба встречи была решена еще до большого перерыва. В стартовой четверти армейцы повели 30:14, а во второй десятиминутке увеличили преимущество до 22 очков.

Во второй половине игры тренер "красно-синих" решил выпустить на паркет игроков скамейки запасных ЦСКА. На результате это, впрочем, никак не отразилось - армейцы уверенно довели матч до победы 99:70.

Самым результативным игроком в составе москвичей стал форвард Сонни Уимз, набравший 15 очков. 14 результативных баллов записал на свой счет защитник Милош Теодосич.