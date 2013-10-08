Форма поиска по сайту

08 октября 2013, 10:22

Спорт

Московские армейцы обыграли "Салават Юлаев" - 3:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли "Салават Юлаев". Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первая шайба в поединке была забита уже на 5-й минуте. Форвард гостей Хартикайнен мощным броском поразил "девятку" ворот ЦСКА.

Спустя семь минут "красно-синие" отыгрались благодаря ответному голу Рыбова. Защитник армейцев бросил метров с пяти, этот выстрел оказался неберущимся для вратаря "Салавата".

Через минуту армейцы уже вели в счете - отличился Марков. На первый перерыв команды ушли при результате 2:1 в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминутке игра выравнялась. Тем не менее, "Салавату" удалось восстановить равновесие - Филатов в "ближнем бою" переиграл Станю.

На 53-й минуте встречи армейцы вышли вперед. Прохоркин после паса из-за ворот отправил шайбу в сетку - 3:2 в пользу ЦСКА. Этот гол оказался победным, отыграться "Салават" уже не сумел.

После этой встречи ЦСКА набирает 21 очко и поднимается на 6 место в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
ЦСКА КХЛ Салават Юлаев

