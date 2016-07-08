Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля 2016, 20:02

Спорт

Чемпион Англии подписал контракт с игроком ЦСКА

Фото: wikipedia.org/Дмитрий Садовников

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса подписал контракт с чемпионом Англии по футболу "Лестером". Об этом сообщает сайт британского клуба.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года. В минувшем сезоне Муса провел 30 матчей в чемпионате России и забил 13 мячей.

Всего в 44 матчах в разных турнирах нападающий забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Нигериец присоединился к ЦСКА в январе 2012 года, перейдя из голландского "Венло" за пять миллионов евро. Нынешняя трансферная стоимость игрока составляет порядка 18 миллионов евро.

ЦСКА трансферы футболисты новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика