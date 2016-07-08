Чемпион Англии подписал контракт с игроком ЦСКА

Фото: wikipedia.org/Дмитрий Садовников

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса подписал контракт с чемпионом Англии по футболу "Лестером". Об этом сообщает сайт британского клуба.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года. В минувшем сезоне Муса провел 30 матчей в чемпионате России и забил 13 мячей.

Всего в 44 матчах в разных турнирах нападающий забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Нигериец присоединился к ЦСКА в январе 2012 года, перейдя из голландского "Венло" за пять миллионов евро. Нынешняя трансферная стоимость игрока составляет порядка 18 миллионов евро.