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Спорт

08 января 2015, 22:03

ЦСКА одержал вторую победу в Топ-16 баскетбольной Евролиги

ЦСКА баскетбол Евролига

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Баскетболисты московского ЦСКА одержали вторую победу в Топ-16 Евролиги, обыграв на своей площадке испанский клуб "Лабораль Кутча" 99:90.

Армейцы удачно провели первую половину игры, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 17 очков. Однако гости сдаваться не собирались и в третьей четверти сократили отставание до 9 баллов.

В заключительном отрезке игры испанцы несколько раз подбирались к "красно-синим" на расстояние пяти очков, но на большее их не хватило.

Самым результативным игроком встречи с 22 очками и 8 подборами стал форвард москвичей Сонни Уимз. У проигравших отличился защитник Майк Джеймс, набравший 19 очков и отдавший 4 передачи.

Стоит отметить, что ЦСКА также продлил победную серию в Евролиге до 12 матчей.

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