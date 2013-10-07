Первое поражение Поветкина и "сухая" серия ЦСКА

Владимир Кличко одолел в "Олимпийском" Александра Поветкина

Первая победа ЦСКА в Лиге чемпионов и боксерский поединок Поветкина и Кличко, разгром "Интера" на "Сан-Сиро" и победа "Динамо" в столичном дерби КХЛ, а также анонсы главных спортивных событий недели – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

Главным событием недели стал "бой года" в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным. Поединок, который анонсировался как главное событие в мире бокса в этом сезоне, состоялся в "Олимпийском".

Зрители заполненного до отказа спорткомплекса стали свидетелями не самого зрелищного боя, который подтвердил превосходство младшего из братьев Кличко над своим соперником. На кону стояли четыре чемпионских пояса – WBA, IBF, WBO и IBO.

Поветкин за весь поединок ни разу не потряс противника с правой. Единственный удар, достигший цели, попал вскользь и привел лишь к образованию гематомы под глазом Кличко. Тогда как украинец четырежды отправлял россиянина на настил ринга. Справедливости ради стоит отметить, что половина нокдаунов были откровенными толчками, но заслуг Кличко это нисколько не умаляет.

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Преимущество украинского боксера было настолько очевидным, что сомнений в исходе боя ни у кого не было. Оставался лишь вопрос, с каким именно счетом победит Кличко, если поединок не завершится досрочно.

Бой Поветкин - Кличко: мнения блогеров

Кличко-младший не форсировал события и уверенно довел бой до победного конца. Что касается судейского решения, то зрители стали свидетелями довольно редкого явления – все трое судей отдали победу украинцу с одинаковым счетом 119-104. В ходе боя с Кличко было снято одно очко за толчок соперника на пол, а Поветкин лишился четырех очков автоматически – из-за нокдауна. Таким образом, каждый из судей посчитал, что Кличко выиграл все раунды противостояния.

Бой Поветкина и Кличко стал событием мирового масштаба и отодвинул на второй план противостояния российских клубов в премьер-лиге и КХЛ. Между тем, там было на что посмотреть.

"Гвоздем программы" стало столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком". Фаворитом противостояния считались "бело-голубые", которые неожиданно проиграли дома ярославскому "Локомотиву" и жаждали реабилитироваться перед своими болельщиками.

Подопечные Олега Знарка одержали победу со счетом 2:1. Ключевым моментом стали частые удаления игроков "Спартака" в третьем периоде, из-за которых у "красно-белых" не получилось как следует организовать финальный штурм ворот Лазушина.

После этой встречи "Спартак" опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а "Динамо" набрало 28 очков и продолжило погоню за СКА.

Во время матча "Динамо" - "Спартак". Фото: ИТАР-ТАСС

В РФПЛ в воскресенье состоялись два матча с участием московских команд: ЦСКА принимал "Динамо", а "Спартак" играл с "Уралом".

Поединок между армейцами и динамовцами должен был состояться на "Арене Химки", но из-за неудовлетворительного состояния газона команды вынуждены были провести матч на Малой арене стадиона "Локомотив", в итоге искусственное поле не позволило командам показать лучшую игру.

Удачливее в противостоянии оказалось "Динамо", одержавшее победу со счетом 2:0 благодаря голам Кокорина и Нобоа. ЦСКА же не смог забить уже в четвертом подряд матче премьер-лиги.

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса. Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак" должен был провести поединок против "Терека" в Черкизово, но в итоге командам пришлось играть на "нейтральном поле" – в Екатеринбурге. Таким образом, домашний матч фактически стал для "красно-белых" выездным. Открыть счет ни одна из команд в этой встрече не сумела.

Нельзя не упомянуть и про еще одно событие: в столицу прибыл олимпийский огонь. 6 октября он совершил небольшую "пробежку" по Кремлю, а с 7 числа начал путешествие по улицам столицы. Символу Олимпийских игр до 9 октября предстоит более тесно познакомиться с Москвой, а после факел отправится по регионам России.

Скандал недели

В понедельник на стадионе "Локомотив" состоялся матч между хозяевами арены и "Томью". Из-за действий судейской бригады рядовая встреча, в которой один из лидеров принимал у себя в гостях аутсайдера, вырос в громкий скандал.

Поединок закончился со счетом 0:0, в нем были страсти, удаления - сначала Кузнецов досрочно отправил в раздевалку томича Бордачева, а уже в добавленное время - игрока "Локомотива" Диарра - и опасные моменты, но предметом всеобщего обсуждения стало даже не это, а эпизод, произошедший на 32-й минуте, когда арбитр не засчитал гол "Томи" якобы из-за положения "вне игры".

Повторы показали, что офсайда не было, а гол был забит чисто. В этом моменте ошибся лайнсмен, просигнализировавший арбитру о положении "вне игры" у одного из игроков гостей.

Удаление Диарра в матче "Локомотив" - "Томь". Фото: ИТАР-ТАСС

События недели в мире

Московские армейцы, несмотря на не самое удачное выступление в чемпионате страны, сумели выиграть поединок в Лиге чемпионов у чешской "Виктории Пльзень". Матч, проходивший на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:2.

Встреча стала настоящей "комедией ошибок" в исполнении вратарей каждой из команд. Голкипер чехов сначала пропустил мяч после несильного удара Тошича, а затем не сумел как следует остановить снаряд после несильной передачи назад от защитника. В итоге мяч закатился в сетку.

Акинфеев тоже не остался в стороне и уже в добавленное время выбил сферу после подачи углового точно в голову игроку гостей, что привело ко второму голу в ворота его команды.

5 октября матчем между "Локомотивом-Кубанью" и "Калевом" стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. Одним из главных претендентов на победу в турнире является столичный ЦСКА.

В итальянской серии А состоялся поединок между "Интером" и "Ромой". До этой игры римляне одерживали победы в каждом матче и намеревались продолжить эту серию и на "Сан-Сиро". "Интер", в свою очередь, до матча с "Ромой" горечи поражений в чемпионате ни разу не испытывал.

Результат встречи был предопределен еще в первом тайме благодаря вдохновенной игре ветерана Франческо Тотти, который забил два гола и поучаствовал в третьем. Во второй половине встречи "Интер" не сумел даже "размочить" счет. Итоговый результат – 3:0 в пользу "Ромы", которая одержала седьмую победу в семи матчах.

Что посмотреть на этой неделе

12 октября в спорткомплексе "Олимпийский" стартует Кубок Кремля – самый престижный из теннисных турниров, проходящих в России. В субботу и воскресенье силами померятся "несеянные" спортсмены.

В пятницу сборной России по футболу предстоит провести один из двух оставшихся матчей в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Россияне сыграют в гостях с Люксембургом. Команду Фабио Капелло устраивает только победа, в противном случае россиян обойдут по очкам португальцы.

В КХЛ особый интерес для столичных любителей хоккея представляют два матча. 9 октября в 19.30 ЦСКА померится силами с "Трактором", а в пятницу в 19.00 армейцев проверит на устойчивость магнитогорский "Металлург". Матчи пройдут в ледовом дворце ЦСКА.

Василий Макагонов