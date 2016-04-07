ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина разгромил магнитогорский "Металлург"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккеисты столичного ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина разгромили магнитогорский "Металлург". Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу армейцев.

Первый период остался за гостями. На 4-й минуте матча с передачи Яна Коваржа Сергей Мозякин расстрелял ворота Ильи Сорокина. Дважды по ходу периода ЦСКА не смог реализовать большинство.

Перелом наступил в начале второй двадцатиминутки. Антти Пильстрем из-за ворот Сергея Кошечкина сделал скидку на Сергея Андронова, который великолепным броском в ближний угол голкипера сравнял счет.

Затем хозяева наконец воспользовались удалением гостей и вышли вперед. Стефан Да Коста сделал перевод на свободного Александра Радулова. 47-й номер армейцев с правого края поразил пустой угол ворот.

До конца второго периода хозяева смогли отличиться еще раз. Все тот же Радулов записал на себя еще и результативную передачу. После его перевода с синей линии в касание отправил шайбу в ворота Игорь Ожиганов.

За шесть минут до финальной сирены Никита Зайцев сделал счет разгромным. Подхватив шайбу в своей зоне, защитник армейцев совершил рывок вперед, обыграл двух соперников и с близкого расстояния бросил в дальнюю девятку.

Спустя две минуты Зайцев отметился также результативным пасом. С левого края он сделал скидку на синюю линию, откуда Денис Денисов забросил шайбу в нижний угол ворот Кошечкина.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу ЦСКА. Второй матч финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдет 9 апреля в Москве.