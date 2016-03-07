ЦСКА начал с поражения в полуфинале Западной конференции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА проиграл первый матч полуфинала Западной конференции КХЛ против нижегородского "Торпедо". Поединок завершился со счетом 1:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Линуса Виделля москвичи ответили точным выстрелом Александра Радулова.

В конце второй двадцатиминутки гости забили гол, который, как выяснилось позднее, стал победным. Юрий Сергиенко мощно бросил от "синей" линии и застал врасплох голкипера ЦСКА.

Больше шайб в этой встрече заброшено не было, несмотря на отчаянные усилия "красно-синих". Итоговый результат – 2:1 в пользу "Торпедо".

Следующий поединок между этими командами состоится 9 марта в Москве.