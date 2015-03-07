Московские армейцы обыграли "Терек" в матче РФПЛ

Фото: ТАСС

Столичные армейцы одержали выездную победу над грозненским "Тереком" в матче Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт перед перерывом. Защитники и голкипер "Терека" Ярослав Годзюр не разобрались, кому из них предстоит забрать мяч на линии штрафной. Неразберихой воспользовался Ахмед Муса, который подобрал снаряд и покатил его в сетку мимо вратаря.

На 61-й минуте "Терек" счет сравнял. Москвичи ошиблись в обороне, создавая искусственный офсайд, в результате Игорь Лебеденко убежал на рандеву со своим тезкой Акинфеевым и хладнокровно воспользовался шансом.

Однако спустя 15 минут "красно-синие" усилиями все того же Мусы вырвали победу. Нападающий замкнул передачу Марио Фернандеса, который выкатил мяч на пустые ворота.

Отыграться хозяева так и не смогли. Итоговый счет поединка - 2:1 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набирают 37 очков и приближаются к лидирующему в чемпионате "Зениту". Команды разделяет в турнирной таблице четыре балла.