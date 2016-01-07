Скончался бывший футболист ЦСКА Сергей Шустиков

Сергей Шустиков (в центре). Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Бывший футболист ЦСКА и "Торпедо" Сергей Шустиков скончался на 46-м году жизни. Причина смерти спортсмена пока неизвестна, сообщает "Р-Спорт".

Сергей Шустиков выступал за столичное "Торпедо" с 1988 по 1996 годы. В составе "черно-белых" он становился бронзовым призером первенства СССР.

Шустиков призывался в сборную России и национальную команду СНГ. Защитник на протяжении двух лет выступал за ЦСКА и стал в составе армейцев серебряным призером чемпионата России.

Игрок завершил карьеру в 2004 году.

После этого Шустиков перешел на тренерскую работу. В последнее время он трудился в должности наставника клуба второго дивизиона "Солярис".