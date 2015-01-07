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Спорт

07 января 2015, 20:11

Московские армейцы обыграли "Витязь" в матче КХЛ

ЦСКА КХЛ Витязь

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА в овертайме вырвал победу у подмосковного "Витязя". Основное время поединка завершилось вничью 2:2, но в овертайме подопечные Дмитрия Квартальнова оказались сильнее.

"Красно-синие" открыли счет в концовке второго периода - отличился Дамир Жафяров.

Однако за пять минут до конца третьего периода ситуация резко изменилась. Армейцы оказались втроем против пятерых хоккеистов соперника. "Витязь" воспользовался подарком и сначала сравнял счет, а затем вышел вперед.

На 56-й минуте Игорю Григоренко удалось восстановить равновесие и перевести встречу в овертайм. Победу армейцам принес точный бросок Стефана да Косты.

Таким образом, ЦСКА остается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 103 очками. У ближайшего преследователя - СКА - 90 очков.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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