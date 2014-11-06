Столичный ЦСКА обыграл на выезде "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

"Утро": Клуб ЦСКА обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде обыграл "Манчестер Сити". Поединок, проходивший на стадионе в Манчестере, завершился со счетом 2:1 в пользу "красно-синих".

Распечатать ворота хозяев поля подопечные Леонида Слуцкого смогли уже в самом дебюте матча. Натхо классно подал в центр штрафной площади, где Сейду Думбия выиграл борьбу в воздухе и пробил под перекладину.

Однако через несколько минут "горожане" восстановили равновесие в счете. Яя Туре здорово исполнил штрафной удар, мяч обогнул стенку и влетел практически в "девятку" без шансов для Игоря Акинфеева.

На 34-й минуте ЦСКА снова вышел вперед. Думбия слева вошел в штрафную и низом пробил в ближний угол - Харт "Сити" не выручил.

Во втором тайме "Манчестер" постоянно атаковал, но "красно-синие" благодаря удачной игре Акинфеева удерживали победный счет. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален Фернандиньо. А затем подопечным Пеллегрини и вовсе пришлось доигрывать матч вдевятером - Туре получил прямую красную карточку за толчок Еременко в центре поля.

В итоге ЦСКА сохранил необходимый результат и одержал первую победу на групповом этапе. В параллельном матче "Бавария" обыграла итальянскую "Рому" (2:0) и, соответственно, армейцы теперь делят с римским клубом второе место в группе Е - у обеих команд по 4 балла. Возглавляет таблицу "Бавария", на счету немцев 12 очков, замыкает квартет "Манчестер Сити" с 2 баллами.

В следующем туре московский клуб примет на своем поле "Рому", поединок пройдет 25 ноября.