Спорт за неделю: победа Шараповой и авария на трассе в Японии

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Победная серия хоккейного ЦСКА и страшная авария гонщика команды "Маруся", успех Марии Шараповой на турнире в Китае и выступление российских клубов в еврокубках, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В регулярном чемпионате КХЛ продолжает победную серию столичный ЦСКА. Армейцы выиграли уже десять матчей подряд и являются на сегодняшний день главными конкурентами петербургского СКА за первое место в Западной конференции. Так, на прошлой неделе "красно-синие" обыграли "Сибирь", новокузнецкий "Металлург" и "Нефтехимик" из Нижнекамска, а в понедельник, 6 октября, сломили сопротивление "Амура". Победы были одержаны не над самыми сильными соперниками, но стоит отметить, что все поединки ЦСКА провел на выезде.

Что касается другой московской команды - "Динамо", то "бело-голубые" также находятся в лидирующей группе на Западе, занимая 4-е место в турнирной таблице.

На завершившейся неделе в столице состоялся предсезонный баскетбольный турнир Кубок Гомельского. В этот раз в турнире приняли участие московский ЦСКА, "Нижний Новгород", греческий "Панатинаикос" и литовский "Летувос Ритас". Победителем турнира уже в пятый раз подряд стал армейский клуб.

Фото: ТАСС/ Станислав Васильев

В финале ЦСКА разгромил "Панатинаикос" со счетом 75:46. Самым результативным в составе победителей стал Манучар Маркоишвили, набравший 10 очков. После игры наставник "красно-синих" Димитрис Итудис отметил, что греки играли не в оптимальном составе — на турнир в Москву не прилетели Демаркус Нельсон, Лукас Маврокефалидис и Лефтерис Бохоридис.

Главным разочарованием турнира стал "Нижний Новгород". Нижегородцы проиграли оба матча. Через две недели им предстоит дебютировать в Евролиге.

События в мире

15-й этап "Формулы-1" - Гран-при Японии - был омрачен серьезнейшей аварией, в которую попал гонщик российской команды "Маруся" Жюль Бьянки. Из-за сильного дождя на 43-м круге пилот "Заубера" Адриан Сутиль вылетел с трассы. Спустя круг на этом же месте вылетел Бьянки и врезался в эвакуационную машину, которая убирала болид немца. Француза, получившего серьезную черепно-мозговую травму, доставили в главную больницу префектуры Миэ в городе Йоккаити.

Гонщику сделали срочную операцию, которая продолжалась почти три часа. По данным СМИ, пилот остается в критическом состоянии и не может дышать самостоятельно.

Что касается самой гонки, которая была завершена досрочно, то победу одержал англичанин Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Партнер британца по команде Нико Росберг показал лучшее время в субботу и взял поул, но в итоге стал лишь вторым. Третье место занял гонщик "Ред Булл" Себастьян Феттель, четвертым финишировал его напарник Даниэль Риккардо.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо", пришел к финишу 11-м. С нового сезона Квят будет выступать за одну из сильнейших команд - "Ред Булл". Никогда ранее российский пилот не подписывал контракт с топ-командой "Формулы-1". Квят займет в "Ред Булле" место Феттеля, который переходит в "Феррари".

Японские врачи борются за жизнь французского пилота "Формулы-1"

Во вторник и среду в футбольной Лиге чемпионов состоялись матчи второго тура группового этапа. Московский ЦСКА потерпел второе поражение подряд, на сей раз армейцы уступили на своем поле "Баварии" - 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий "Баварии" Томас Мюллер, который на 22-й минуте реализовал пенальти. "Красно-синие" имели несколько неплохих возможностей сравнять счет, но реализовать их не смогли.

В свою очередь, петербургский "Зенит" не смог на своем поле переиграть "Монако". В первом тайме серьезным игровым преимуществом владели гости. "Зенит" за весь тайм не сумел толком беспокоить голкипера "Монако". Во второй сорокапятиминутке картина игры изменилась. "Сине-бело-голубые" активно начали тайм, но Рондон не сумел отличиться после прекрасного паса Халка, а затем с двух метров пробил в голкипера. В итоге команды так и не порадовали болельщиков забитыми мячами.

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

Вторые матчи прошли также в турнире классом ниже - Лиге Европы. Так, "Краснодар" и английский "Эвертон" не смогли выявить победителя в очном противостоянии. В первом тайме подавляющим игровым преимуществом владел российский клуб, однако хорошая игра голкипера "Эвертона" Тима Ховарда долгое время спасала англичан от неприятностей. Однако под занавес тайма краснодарцы своего добились, гол забил Ари.

Во втором тайме "Эвертон" начал действовать гораздо активнее. На 82-й минуте англичанам удалось сравнять счет - отличился Самуэль Это'О.

Столичное "Динамо" одержало вторую победу подряд в групповом турнире Лиги Европы. Москвичи одолели голландский ПСВ со счетом 1:0. Матч катился к нулевой ничьей, но уже в добавленное время рефери назначил угловой у ворот гостей. С ударом Кристофера Самба голкипер справился, а добивание Юрия Жиркова отразить не смог.

В воскресенье российская теннисистка Мария Шарапова завоевала очередной титул. На этот раз она стала победительницей турнира China Open. В финале наша соотечественница обыграла представительницу Чехии Петру Квитову - 6:4, 2:6, 6:3. Для Шараповой победа стала уже 33-й в карьере, и на данный момент она является одной из самых титулованных действующих теннисисток.

При этом успех в Китае позволил россиянке подняться в рейтинге WTA сразу на две позиции. Вернув себе титул второй ракетки мира, Мария уступает лишь Серене Уильямс. Результат борьбы за первое место в рейтинге будет зависеть от выступления теннисисток на итоговом турнире. И Шарапова, и Уильямс уже обеспечили себе участие в WTA Championships, который пройдет в Сингапуре с 17 по 26 октября.

Что посмотреть на этой неделе

Женская сборная России по волейболу узнала своих соперников в "Финале шести" на чемпионате мира, который проходит в Италии. Россиянки попали в группу G, где сразятся с хозяйками турнира и командой США. В группе Н сыграют сборные Бразилии, Китая и Доминиканской Республики.

Матчи "Финала шести" стартуют 8 октября. Российские волейболистки 9 октября встретятся с американками, а днем позднее - с итальянками. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Сборные, занявшие третьи места в группах, сыграют между собой в матче за пятое место. Финальный поединок состоится 12 октября.

9 и 12 октября сборная России по футболу проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2016. Сначала подопечные Фабио Капелло сыграют в Стокгольме со сборной Швеции, а затем уже на своем поле в Москве примут команду Молдавии.

Нынешняя неделя обещает быть интересной и для любителей тенниса. 11 октября в спорткомплексе "Олимпийский" стартует юбилейный 25-й Кубок Кремля. Особенно мощно по именам выглядит женская сетка турнира. Так, перед московской публикой выступят Петра Квитова, Каролин Возняцки, Ана Иванович, Анжелика Кербер, Елена Янкович, Доминика Цибулкова, Екатерина Макарова, Луция Шафаржова, Флавия Пеннета, Карла Суарес Наварро, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и другие.

В мужском турнире, помимо Михаила Южного и Дмитрия Турсунова, выступят, в частности, Милош Раонич, Марин Чилич, Эрнест Гулбис, Фабио Фонини, Томми Робредо, Ришар Гаске.

Даниил Адамов