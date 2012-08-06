Столичный ЦСКА уступил на своем поле "Зениту"

ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в центральном матче 3-го тура чемпионата России по футболу уступили у себя дома питерскому "Зениту", сообщает Чемпионат.ком.

Поединок, который проходил на арене "Лужников" 4 августа, завершился со счетом 1:3. На два точных удара Сергея Семака и реализованный Александром Кержаковым пенальти москвичи ответили голом Кейсуке Хонды.

По итогам тура ЦСКА с тремя очками занимает 14-е место, а "Зенит" расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая по разнице мячей московскому "Спартаку".