Московский ЦСКА назвали лучшим хоккейным клубом Европы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы по версии Hockey Archives. Второе место в этой же классификации занимает СКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Красно-синие" стали чемпионами России, выиграв регулярное первенство, а СКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.

В первой десятке рейтинга также присутствуют "Ак Барс" (4 место), "Динамо" (7 место) и "Сибирь" (8 место).

Отметим, что в прошлом году аналогичный рейтинг возглавлял магнитогорский "Металлург".

Примечательно, что в плей-офф СКА на пути к трофею обыграл ЦСКА со счетом 4:3, причем проиграв первые три матча.