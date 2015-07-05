Московский ЦСКА назвали лучшим хоккейным клубом Европы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Столичный ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы по версии Hockey Archives. Второе место в этой же классификации занимает СКА, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Красно-синие" стали чемпионами России, выиграв регулярное первенство, а СКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.
В первой десятке рейтинга также присутствуют "Ак Барс" (4 место), "Динамо" (7 место) и "Сибирь" (8 место).
Отметим, что в прошлом году аналогичный рейтинг возглавлял магнитогорский "Металлург".
Примечательно, что в плей-офф СКА на пути к трофею обыграл ЦСКА со счетом 4:3, причем проиграв первые три матча.