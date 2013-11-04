Фанаты ЦСКА "посадили" самолет в Копенгагене

Четверых болельщиков ЦСКА сняли с рейса Москва - Манчестер

Несколько болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, летевших на матч Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сняты с рейса Москва - Манчестер, лайнер внепланово сел в аэропорту Копенгагена. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Сначала датские полицейские надели наручники на одного из фанатов - он ходил по салону с бутылкой в руках и скандировал фанатские кричалки.

Когда самолет готовился снова подняться в воздух, он неожиданно вернулся к аэровокзалу и полицейские задержали еще пять человек. Вскоре двое из шестерых задержанных вернулись и полет продолжился. До самого приземления стюарды запрещали россиянам вставать с мест. Трое болельщиков все еще остаются в полицейском участке Копенгагене, говорится в сообщении.

Матч "Манчестер Сити" - ЦСКА пройдет во вторник и стартует в 23.45 по московскому времени. Напомним, что первая игра этих соперников также ознаменовалась скандалом. Фанаты столичного клуба оскорбили темнокожего игрока гостей Яя Туре. После чего специальная комиссия УЕФА постановила закрыть сектор "Д" стадиона "Арена Химки" на ближайшем мачте Лиги чемпионов - игре ЦСКА с мюнхенской "Баварией", которая состоится 27 ноября.