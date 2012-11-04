В столичном дерби ЦСКА обыграл "Локомотив"

Фото: ИТАР-ТАСС

На столичном стадионе "Лужники" состоялось дерби двух московских команд - ЦСКА и "Локомотива". В концовке матча армейцы вырвали победу со счетом 2:1.

Уже в самом начале игры произошел спорный эпизод. На 6-й минуте матча Кайседо вывел один на один с вратарем Ещенко, который упал после контакта с Акинфеевым. Судья позволил продолжить встречу, никак не отреагировав на это падение.

После того, как стартовый напор "железнодорожников" ослабел, ЦСКА создал несколько опасных моментов. Наиболее грозно смотрелся удар Эльма из-за штрафной, мяч скакнул перед Крешичем, но не попал в створ ворот.

Если отбросить дальние удары, то игра была равной. "Локомотив" больше владел мячом, активнее перепасовывался перед штрафной ЦСКА, но до решающего удара дело никак не доходило. ЦСКА же явно сделал ставку на быстрого Мусу и диспетчерские качества Алана Дзагоева, но за весь первый тайм эта пара ни разу не потревожила покой Крешича.

Что не сделали Муса с Дзагоевым, сотворил Эльм. Глушаков нарушил правила на Тошиче, арбитр Гаджибеков назначил штрафной примерно в 25 метрах от ворот Крешича. К мячу подошел шведский защитник ЦСКА и неотразимо пробил в левый нижний угол ворот. Стоявшие в стенке "железнодорожники" даже не выпрыгнули, а Крешич в отчаянной попытке дотянуться до мяча не преуспел - 1:0.

Но армейцы лидировали в счете всего четыре минуты. Ответный мяч получился совершенно нелогичным - Ещенко получил мяч на фланге, обыграл защитника ЦСКА и пробил. Сам удар получился не слишком опасным, но на своем пути к воротам мяч задел Фернандеса и изменил направление. Акинфеев среагировать не успел.

На перерыв команды ушли при равном счете.

Не успело пройти и десять минут с начала второго тайма, как "Локомотив" остался в меньшинстве. Тарасов в верховой борьбе за мяч попал локтем в лицо Вернблуму и получил вторую желтую карточку.

ЦСКА немедленно захватил инициативу и прижал соперника к воротам. Неплохой шанс загубил Муса, а удар Эльма вновь пришелся мимо створа. "Локомотив" всей командой отошел на свою половину поля, забыв о всяких атакующих действиях.

Время шло, а итога от постоянного давления ЦСКА на оборону "Локомотива" не было. Более того, армейцы за все время игры в большинстве не создали ни одного по-настоящему голевого момента.

"Локомотив" почувствовал, что можно попробовать выиграть и провел две неплохих атаки. В первой - Григорьев бил с линии штрафной, но прямо по центру ворот и с ударом справился Акинфеев, а во второй - он же пытался замкнуть подачу с углового, но немного не хватило точности.

К тому времени "железнодорожники" уже находились вдевятером. Майкон получил травму и покинул поле на носилках, а замен у Билича уже не было.

В добавленное время подопечные Слуцкого сумели дожать соперника. Игнашевич нанес удар из-за штрафной, мяч срикошетил от кого-то из футболистов "Локомотива" и изменил направление полета. Крешич сумел среагировать, но отбил снаряд прямо на Вернблума, который был точен - 2:1.

Таким образом, ЦСКА сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице независимо от результата матча "Анжи" - "Терек", а "Локомотив" очень серьезно отстал от группы лидеров и находится на восьмом месте.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov