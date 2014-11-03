Форма поиска по сайту

03 ноября 2014, 15:39

ЦСКА разгромил "Красный Октябрь" в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты столичного ЦСКА на своем паркете разгромили волгоградский "Красный Октябрь" - 81:54.

Гости смогли достойно сопротивляться армейцам только в первой четверти. Затем "красно-синие" захватили преимущество и не дали шансов сопернику приблизиться в счете.

Самым результативным игроком встречи с 20 очками в активе стал защитник ЦСКА Виталий Фридзон. В составе проигравших по 13 баллов набрали Антон Понкрашов и Ромео Трэвис. Отметим, что ЦСКА в этом матче пришлось обходиться без травмированных Манучара Маркоишвили и Виктора Хряпы, а также центрового Александра Кауна

После этой победы московская команда поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче 9 ноября армейцы примут на своей площадке самарские "Красные Крылья".

ЦСКА баскетбол Единая лига ВТБ

