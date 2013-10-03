Московский ЦСКА обыграл "Викторию Пльзень" в матче Лиги чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче Лиги чемпионов одержали победу над чешской "Викторией Пльзень". Встреча завершилась со счетом 3:2.

Поединок проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", поскольку "Арена Химки", где ЦСКА играет свои домашние матчи в рамках самого престижного клубного футбольного турнира Старого Света, испытывает проблемы с газоном. Комиссия УЕФА расценила состояние поля в Химках, как "непригодное" для игры, и "красно-синим" пришлось временно перебазироваться в Санкт-Петербург.

В последних четырех матчах подопечные Слуцкого потерпели три поражения и не смогли забить ни одного мяча. Поэтому эта встреча имела особое значения для ЦСКА - необходимо было показать болельщикам, что команда выходит из кризиса.

Начало поединка осталось за гостями, которые сумели открыть счет уже на 4-й минуте. Гол получился курьезным - игрок "Виктории" нанес удар по воротам, мяч попал в Игнашевича и отскочил к Райторалу, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Акинфеев, уже прыгнувший за мячом, не смог помешать чешскому футболисту - 0:1.

Обескураживающее начало не смутило ЦСКА, и уже спустя 15 минут Тошич восстановил равновесие. Серб поймал вратаря "Виктории" на противоходе несильным ударом.

На 29-й минуте армейцы вышли вперед. Гости увлеклись атакой и пропустили контрвыпад москвичей. Тошич передачей вывел Хонду один на один с Козачиком, и японец подсек мяч в дальний угол ворот "Виктории".

До перерыва снаряд еще успел побывать в воротах ЦСКА, но арбитр отменил гол из-за офсайда. К слову, "Виктория" играла довольно активно, не стеснялась бить по воротам "красно-синих", и если бы не уверенные действия Акинфеева, могла бы даже вести в счете.

А вот голкипер "Виктории" Козачик эту встречу себе в актив занести явно не может. На 78-й минуте поединка он допустил ошибку, которая стала роковой для его команды. Защитник гостей Ржезник под прессингом армейцев покатил мяч вратарю, но Козачик ухитрился пропустить снаряд под ногой. Мяч закатился в сетку - 3:1 в пользу ЦСКА.

Уже в добавленное время чешским футболистам удалось отыграть один гол. После подачи углового Акинфеев выбил мяч в голову Тецлу, от которой снаряд отскочил к Бакошу. Форвард "Виктории" по пустым воротам не промахнулся и установил окончательный счет в матче - 3:2 в пользу армейцев.

Таким образом, ЦСКА одерживает первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов и с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. В другом матче "Бавария", разгромившая в первом туре ЦСКА, одолела в гостях "Манчестер Сити" - 3:1 - и заняла чистое первое место в группе.