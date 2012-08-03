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03 августа 2012, 21:17

Столичные полицейские готовятся к матчу ЦСКА – "Зенит"

ЦСКА футбол Зенит

Фото: ФК "Зенит"

Полиция усиливает меры безопасности накануне матча 3-го тура чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и "Зенит". Игра московской и петербургской команд состоится 4 августа в 13.30 на Большой спортивной арене "Лужников".

"Проход зрителей на территорию "Лужников" будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, не будут допускаться на стадион. Запрещен также пронос режущих предметов и стеклянной тары", – сообщает пресс-служба столичной полиции.

Усиленные меры безопасности обеспечиваются и за пределами стадиона. В центре города будут дежурить резервные группы полиции. В центре внимания патрулей окажутся спортивные бары, в которых будет вестись трансляция матча.

В обеспечении общественного порядка на территории стадиона "Лужники" будет задействовано более 2,3 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Отметим также, что игру команд можно будет увидеть в эфире трех телеканалов – НТВ, "Наш Футбол" и петербургского «100ТВ». Об этом сообщается на сайте ФК "Зенит".

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