Фото: ТАСС

Московский ЦСКА расторг контракт с нападающим Томашем Нецидом. Футболист продолжит карьеру в голландском клубе "ПЕК Зволле", сообщает пресс-служба столичной команды.

Нецид выступал за ЦСКА с 2009 года. Однако в этом сезоне футболист находился в аренде в голландской команде, поскольку перестал попадать в основной состав армейцев.

Форварда подкосила тяжелая травма, из-за которой он выбыл на продолжительный срок после Евро-2012.

В нынешнем сезоне Нецид сыграл 14 матчей за ЦСКА, в которых забил восемь голов и сделал две голевые передачи.

Отметим, что Нецид особенно известен благодаря победному мячу в ворота московского "Спартака" в концовке чемпионата 2009 года.