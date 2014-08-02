В столичном дерби ЦСКА разгромил "Торпедо"

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Столичный ЦСКА в дерби одержал победу над "Торпедо" со счетом 4:1. Дублем отметился нападающий армейцев Сейду Думбия.

Счет в матче уже на 5-ой минуте открыл новичок "черно-белых", полузащитник Семен Фомин - после удачного отскока футболист "Торпедо" пробил без шансов для вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Однако на 33-ой минуте защитник "автозаводцев" Владимир Рыков заработал пенальти в собственные ворота, к тому же схлопотав удаление. Сейду Думбия пробил практически по центру ворот, тем не менее переиграв Юрия Жевнова.

Уже в добавленное время первого тайма нападающий "красно-синих" Кирилл Панченко вывел свою команду вперед. После перерыва армейцы сразу же пошли вперед и уже на 49 минуте упрочили свой результат - все тот же Думбия после передачи Тошича точно пробил по воротам "Торпедо". А бразилец Витиньо на 81-ой минуте матча сделал счет разгромным - 4:1.