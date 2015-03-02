ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Фото: ТАСС

Московские армейцы стали первым полуфиналистом Кубка России по футболу. Подопечные Леонида Слуцкого одержали победу над "Крыльями Советов" со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Бибрас Натхо на 50-й минуте. Израильтянину удался невероятный по красоте удар, мяч срикошетил от крестовину в сетку ворот "крылышек".

Гости пытались переломить ход встречи, но в атаке у них ничего не получалось. Более того, за весь второй тайм самарцы не создали ни одного потенциально голевого момента.

В концовке встречи за грубый фол против Драгуна с поля был удален Роман Еременко. Однако на исход встречи это никак не повлияло.

ЦСКА становится первым полуфиналистом Кубка России и ждет своего соперника, который определится по итогам противостояния "Мордовии" и "Кубани".