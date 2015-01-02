ЦСКА обыграл "Фенербахче" в Топ-16 баскетбольной Евролиги

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В матче первого тура Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде обыграл турецкий "Фенербахче". Встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась со счетом 84:81.

На протяжении 40 минут основного времен ни одной из команд не удавалось уйти в значимый отрыв. В итоге соперникам пришлось провести на площадке дополнительные пять минут овертайма, в котором сильнее оказались армейцы.

Самыми результативными у ЦСКА стали Сонни Уимс и Кайл Хайнс, набравшие по 13 очков, а Андрей Воронцевич записал на свой счет "дабл-дабл" (10 очков плюс 10 подборов). В составе "Фенербахче" 19 баллами отметился Эндрю Гудлок.

В следующем туре армейцы дома сыграют с испанским клубом "Лабораль Кутча". Поединок пройдет 8 января в Москве.