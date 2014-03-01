Константин Генич: "Лидеры чемпионата закрыли проблемные позиции"

Фото: http://konstantingenich.ru

В ночь с 27 на 28 февраля в российском футболе закрылось зимнее трансферное окно. В оставшихся турах Премьер-лиги командам осталось провести по 11 матчей. Об итогах трансферной кампании и о претендентах на чемпионство M24.ru рассказал футбольный комментатор Константин Генич.

- Константин, в российском футболе завершился период трансферов. Как оцениваете работу лидеров чемпионата на трансферном рынке? Почему не было каких-то серьезных приобретений?

- Надо понимать, что зимой все клубы, и топ-клубы в частности, закрывают проблемные позиции, так как в это время года очень сложно приобрести футболистов, другие команды не так охотно расстаются со своими игроками. А если мы говорим про лидеров, то здесь нужны футболисты не для скамейки, а которые дадут результат здесь и сейчас.

Если идти по турнирной таблице, то лидер чемпионата "Зенит" сделал два достаточно серьезных приобретения – это Рязанцев, который перешел из "Рубина" по окончании контракта, и из казанской команды также пришел Рондон. Рязанцев в хорошем футбольном возрасте, россиянин, игрок сборной. Кроме того, "Зенит" очень долго искал нападающего, и не только для повышения КПД своей атаки, но и для конкуренции с Кержаковым. Рондон, как мне кажется, наиболее органичный и оптимальный выбор, игрок адаптированный к российскому чемпионату и с очень хорошими спортивными качествами.

- А Рязенцев теперь должен будет заменить Широкова, ушедшего на правах аренды в "Краснодар"?

- Я не думаю, что Рязанцев такая уж альтернатива Широкову. Действительно, неприятная история произошла с Романом, у него был конфликт со Спаллетти на сборах. Но все подобные футболисты, так называемые bad boy, на протяжении своей карьеры с кем-нибудь конфликтуют: либо с болельщиками, либо с игрокам, либо с тренерами. У Широкова было это все, полный "букет". Поэтому здесь тренер должен выступать еще и как педагог, но вот как-то не сложилось. Мне кажется, "Зенит" закрыл те позиции, в которых нуждался.

Роман Широков. Фото: ИТАР-ТАСС

- Давайте тогда поговорит о московских клубах.

- Что касается "Локомотива", то у "железнодорожников" был хороший состав. И только травмы заставили клуб действовать не то что бы активно, но вернуться на трансферный рынок и кого-то искать. Александр Шешуков, после травм Дмитрия Тарасова и Яна Тигорева правильная замена и приобретение.

"Спартак" вместо Эйдена Макгиди взял только Патрика Эберта. Немец футболист немного другого плана, но у "Спартака" и без того хорошая обойма игроков. Плюс у "красно-белых" вернулись травмированные игроки: Сальваторе Боккетти, Ромуло, Сергей Брызгалов.

- А с чем вы связываете тот факт, что "Спартак" расстался с большим количеством игроков?

- Будем откровенны, "Спартак" избавился от балласта. Ушел Макгиди, он давно затосковал и было понятно, что рано или поздно уйдет, что и произошло зимой. "Спартак" смог выручить за него какие-то деньги, иначе летом он ушел бы бесплатно. Плюс Макгиди хотел вернуться в Великобританию, а тут возник вариант с "Эвертоном". Что касается Кима Чельстрема, то такими предложениями не разбрасываются, "Арсенал" есть "Арсенал". И "Спартак" здесь тоже не стал ставить каких-то препятствий своему игроку. Если мы говорим о Динияре Билялетдинове, то достаточно посмотреть его статистику и понять, что полузащитник практически не играл. Марек Сухи проигрывал конкуренцию в центре обороны, а с учетом того, что вернулись Боккетти и Брызгалов, вариант с арендой в "Базель" выглядит вполне логичным. Хуан Инсаурральде – та же самая история, никак не проходил в состав аргентинец. Поэтому из основных игроков из "Спартака" ушел только Макгиди, его заменил Эберт. Вполне бытовая история.

- Потери понес и ЦСКА. Прежде всего Кейсуке Хонда, да и Томаш Нецид… При это клуб никого не приобрел.

- Нецид уже давно не в ЦСКА, поэтому было понятно, что он не вернется в армейский клуб. Также все прекрасно знали, что Хонда покинет ЦСКА. Но здесь как раз тот случай, когда армейцы не разбрасываются деньгами. Команда и ее президент Евгений Гинер умеют считать каждую копейку. Осталось провести всего 11 туров, а у ЦСКА есть обойма из 16-18 игроков плюс молодые ребята из дубля. Вернулся также Сейду Думбия, будем надеяться что как раз на эти 11 туров, а не на 2-3 и опять травму получит. Дали чуть-чуть отдохнуть Ахмеду Мусе. Так что я думаю, этих футболистов на 11 игр ЦСКА хватит. При этом клуб продолжает верить и надеяться, что сумеет наконец проявить себя Витиньо.

У "Динамо" боекомплект полный, и состав не надо было особо пополнять. Но в последний день трансферного окна подписали российского защитника Алексея Козлова. Тренер "бело-голубых" Петреску отлично знает его сильные стороны, плюс это игрок сборной России, так что "Динамо" укрепилось точечно. Каких-то серьезных изменений там ждать не приходилось. Так можно сказать практически про каждую команду российского чемпионата. Единственное исключение здесь, наверное, "Анжи".

- Да, махачкалинцы очень активно вели трансферную политику зимой…

- "Анжи" на самом дне, оттуда уже постучали, из первого дивизиона. Сделан крен в сторону российских игроков, которые получали мало игровой практики в своих предыдущих клубах. Это и для них шанс себя проявить, и помочь "Анжи" выбраться из непростой ситуации. По большому счету "Анжи" приобрел только одного игрока – Александра Алиева. А все остальные пришли в аренду: и Билялетдинов, и Быстров, и Смолов, и Бухаров.

- На днях стало известно, что вратарь "Спартака" Андрей Дикань теперь не считается легионером. Отсюда возникает вопрос: продолжит ли главный тренер "красно-белых" Валерий Карпин наигрывать Реброва с Песьяковым или Дикань получит шанс вернуться в основу?

- Я не думаю, что ситуация каким-либо образом поменяется в отношении Диканя. Если посмотреть на состав "Спартака" в некоторых матчах, то там и с украинцем Диканем команда вписывалась в лимит на легионеров. Но у Валерия Георгиевича есть свое мнения на счет вратарской позиции. Болельщики, конечно, очень любят Диканя, но Карпин по-другому видит ситуацию. То, что Андрей стал россиянином, только чуть-чуть повысит конкуренцию и мобилизацию голкиперов внутри вратарской группы . Хотя она и так у них на максимуме, что порой мешает и Песьякову, и Реброву. Наверное, ставка по-прежнему будет сделана на Реброва.

Фото: ИТАР-ТАСС

- А дефицита форвардов у "Спартака" не будет? Ведь в команде остались только Юра Мовсисян и Лукас Барриос.

- Да, отдали Маджида Уориса, который сейчас неплохо выступает в чемпионате Франции. Главное, чтобы Мовсинян от своих болячек избавился. Барриос сейчас полноценную предсезонную подготовку проходит со "Спартаком". Мы знаем, что он квалифицированный нападающий, по крайней мере был в прошлом, надеюсь проявит себя и в российском чемпионате. Так что, я думаю двух нападающих "Спартаку" достаточно, главное, чтобы не было травм. Еще один форвард "красно-белым", скорее, помешал бы и создал дополнительную нервозность.

- Кто-нибудь из лидеров в предсезонных матчах чем-либо запомнился?

- "Спартак" пробовал новую схему с 3 защитниками, 4 полузащитниками и 3 игроками группы атаки, но сборы на то и сборы, чтобы пробовать, экспериментировать. Надо понимать, что определенные матчи проводились не основным составом, команды находились под серьезной нагрузкой и на результаты не стоит обращать внимания. Из того, что я посмотрел интересного – это Объединенный Кубок. Было видно, что донецкий "Шахтер" к этим играм оказался лучше готов физически. Позитивные моменты были в игре и ЦСКА, и "Зенита", но это была середина сборов, и команды только набирали форму.

- С точки зрения оставшихся матчей в чемпионате, все лидеры находятся в равном положении?

- У "Локомотива", ЦСКА и "Спартака" было определенное преимущество, так как они не играют в еврокубках. Но теперь мы понимаем, что и "Зенит" не будет играть в Лиге чемпионов, потому что вряд ли получиться отыграть такой гандикап в Дортмунде (петербургский клуб уступил в первом матче 1/8 финала "Боруссии" со счетом 2:4, - прим. ред.). Бонусом для "Спартака" и "Локомотива" является то, что они проводят большинство матчей дома. Правда, это весьма сомнительное преимущество, оно есть только на бумаге, как это получится на деле, я не знаю. Чуть проще календарь у "красно-белых", которые уже два раза сыграли с "Зенитом", но все будет зависеть от первых матчей. Кто-то, может быть, допустит незапланированные потери очков. Как пример в чемпионате Испании, где три команды шли вровень, но любая осечка отбрасывает клуб назад. Проиграл в Памплоне мадридский "Атлетико", а Барселона – в Сан-Себастьяне, и, пожалуйста, "Реал" уже на первом месте.

- В последнее время возобновились разговоры о том, по какой системе проводить российский чемпионат. Насколько полезным был переход на "осень – весна"?

- Знаете, какого то "ах!" и "ох!" не произошло. Да, поменяли местами круги, начинают чемпионат на хороших полях. Я каких-то особых плюсов не вижу, но и минусов тоже. Особого значения этому не придаю. Круто конечно, что чемпионат мы заканчиваем вместе с европейскими первенствами, и чемпиона узнаем весной, а не осенью.

Я не видел смысла в переходе на "осень – весна", а сейчас не считают нужным возвращаться к тому, что было. Мне не нравится, что правила игры у нас меняются из года в год. Каждый раз исполком РФС обсуждает лимит на легионеров, на несколько сезонов мы не можем принять законы и правила, по которым жить. Утвердили "осень – весна", значит надо играть так. Но каждая метла метет по-новому, и новый президент РФС считает, что надо возвращаться к старой системе.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Хотелось бы узнать еще ваше мнение о проекте Объединенного чемпионата России и Украины. В связи с тяжелым экономическим положением на Украине эта идея теперь потеряла всякий смысл?

- Я изначально был против объединения. Зачем подкармливать пусть и братскую соседнюю для нас Украину, когда можно вкладывать деньги в собственный чемпионат и его развивать. У нас вполне боеспособный, интригующий чемпионат со своей "изюминкой", где остается все меньше проходных игр. Руководители клубов думают как выживать в условиях финансового fair play. Но по той формуле, что предлагают идеологи Объединенного чемпионата, они пытаются просто купить украинские команды. Непонятная схема отбора команд, формула проведения чемпионата, много организационных вопросов. На бумаге, по суммам, это все внушительно выглядит. Но я против этой идеи и больших плюсов не вижу. Если хочется развивать футбол, то это можно делать в своей стране. Например, с помощью телевидения и делать контент более "вкусным".

- Как вы отнеслись к тому, что место Роберто Розетти на посту главы департамента судейства занял Валентин Иванов?

- Я не знаю, что там произошло у Розетти, но мне кажется все, что он пытался сделать в судейском корпусе, шло на пользу российскому футболу. Что-то там случилось в этом "судейском королевстве", о чем-то видимо не договорились с Розетти, как-то он неожиданно уехал. Понятно, что многие клубы возмущались квалификацией арбитров, кто-то видел заговор, административный ресурс, но Розетти неоднократно приходил к нам на НТВ+ на семинары и рассказывал, по каким принципам и критериям отбираются арбитры на те или иные матчи. И это, действительно, было очень профессионально.

Что касается Валентина Иванова, то он из футбольной семьи, у него большой судейский опыт. Надеюсь, что тот курс, который взял Розетти, Иванов разрушать не станет, но добавит что-то новое.

- Что ожидаете от весенней стадии чемпионата?

- В турнирной таблице сейчас очень плотная ситуация: три лидера плюс недалеко и московское "Динамо". Я уверен, что и ЦСКА своего последнего слова не сказал в борьбе за чемпионство. Думаю, что должно быть очень интересно, плюс любопытно, как "Анжи" постарается выкарабкаться со дна. Трудно сказать, кто покинет Премьер-лигу, кто будет участвовать в переходных матчах. Однозначно, в последних 11-и турах ожидается серьезная битва, и кто выйдет из нее победителем, сейчас предсказать тяжело. Так как "Зенит", скорее всего, вылетит из Лиги чемпионов, все лидирующие команды оказываются в равном положении.

Даниил Адамов