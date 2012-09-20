В потасовке на территории "Винзавода" задержаны казаки

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала девять человек из числа казаков и православных активистов, участвовавших в потасовке на территории Центра современного искусства "Винзавод". Нарушители порядка пытались помешать открытию выставки "Духовная брань" в "Гельман галерее".

Напомним, выставка Евгении Мальцевой "Духовная брань" открывается 20 сентября. В работах художницы представлено ее новое прочтение христианских образов, а идея выставки возникла у кураторов после скандала с Pussy Riot.

Накануне открытия полиция усилила меры безопасности. У входа в галерею дежурят усиленные наряды, поблизости стоит несколько полицейских автобусов. Между тем на "Винзаводе" неспокойно: возле галереи собралось около 20 казаков, которые с лозунгами "Либеральный фашизм не пройдет!" пытаются проникнуть в помещение, сообщает "Интерфакс".

Несколько участников беспорядков были задержаны и помещены в автозаки. Однако, по словам казаков, в скором времени их ждет подкрепление. "С минуты на минуту сюда подойдут еще 200 человек и мало вам не покажется", - пообещал один из участников несанкционированной акции.