График движения электричек на Казанском направлении МЖД изменится с 20 мая

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Расписание движения восьми электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 20 мая, сообщает в пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Состав № 6529 Москва – платформа 47-й километр назначается в ежедневном обращении согласно действующему расписанию, перестанут ходить поезда №№ 7349 и 7350 на участке Москва – Раменское и поезда №№ 6357 и 6354 на участке Москва – Люберцы-1.

Кроме того, перестанут ходить по выходным электрички №№ 6504, 6527, 6531 на участке Москва – платформа 47 километр.

Перевозчик рекомендовал уточнять расписание при планировании поездок на сайте или сервисе "Яндекс.Расписание".