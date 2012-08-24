В ЦПКиО установят гигантское рубиновое сердце ко Дню города

ИТАР-ТАСС
Ко Дню города 1 сентября на входе в парк Горького будет установлено гигантское рубиновое сердце.
"Парк Горького признается в любви городу и устанавливает на центральном входе гигантское девятиметровое рубиновое сердце с золотыми гранями, вдохновленное одним из главных московских символов — кремлевскими звездами" – говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦПКиО.
В этот день парк приглашает совершить прогулку по разным вехам московской жизни, начиная с двадцатых годов прошлого века и заканчивая нашим временем.
Вся территория Парка Горького будет поделена на тематические зоны соответственно временным периодам – двадцатые, сороковые, шестидесятые, восьмидесятые, девяностые и нулевые.
Двухметровые инсталляции, указывающие на принадлежность к той или иной эпохе, будут установлены в каждой из исторических зон и решены в стиле своего времени.