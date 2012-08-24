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24 августа 2012, 15:48

Свежий воздух

В ЦПКиО установят гигантское рубиновое сердце ко Дню города

ИТАР-ТАСС

Ко Дню города 1 сентября на входе в парк Горького будет установлено гигантское рубиновое сердце.

"Парк Горького признается в любви городу и устанавливает на центральном входе гигантское девятиметровое рубиновое сердце с золотыми гранями, вдохновленное одним из главных московских символов — кремлевскими звездами" – говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦПКиО.

В этот день парк приглашает совершить прогулку по разным вехам московской жизни, начиная с двадцатых годов прошлого века и заканчивая нашим временем.

Вся территория Парка Горького будет поделена на тематические зоны соответственно временным периодам – двадцатые, сороковые, шестидесятые, восьмидесятые, девяностые и нулевые.

Двухметровые инсталляции, указывающие на принадлежность к той или иной эпохе, будут установлены в каждой из исторических зон и решены в стиле своего времени.

ЦПКиО имени Горького свежий воздух

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