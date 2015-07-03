ЦБ отозвал лицензии у трех столичных банков

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Банки "Клиентский", "Гагаринский" и "Старый Кремль" лишились лицензии на осуществление банковских операций с 3 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Про мнению ЦБ, "Клиентский" проводил высокорискованную кредитную политику и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Около двухсот российских банков находятся на стадии ликвидации

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Клиентский" занимал 200 место в банковской системе РФ.

"Коммерческие банки "Старый Кремль" и "Гагаринский" проводили высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам", - говорится на сайте регулятора. В банковской системе "Старый Кремль" занимал 735-ое место, а "Гагаринский" – 384-ое.

По данным ЦБ, все три банка – участники системы страхования вкладов.



Кроме того, отозвана лицензия у краснодарского банка "ЭНО".

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

Ранее, ЦБ отозвал лицензии у еще двух столичных банков - "ТЭСТ" и "Маст-банк".