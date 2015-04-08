Доллар впервые с начала года упал до 54 рублей, евро снизился до 58 рублей

Фото: ТАСС

Российский рубль продолжает укрепляться в ходе торгов на Московской валютной бирже. Официальные курсы доллара и евро вновь обновили минимумы с начала года, сообщается на сайте Центробанка России.

Курс доллара на четверг потерял 1 рубль и 31 копейку в стоимости. Таким образом, за единицу американской валюты дают 54 рубля 2 копейки.

Евро подешевел на 1 рубль 71 копейку и теперь стоит 58 рублей 70 копеек.

Стоит отметить, что обе зарубежных валюты тем самым обновили собственные минимумы. Причем если доллар стоил 54 рубля в конце декабря, то евро "замахнулся" уже на ноябрьские минимумы.

Добавим, что в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.