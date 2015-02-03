Банки начали проводить расчеты через Национальную систему платежных карт

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Первые пять российских банков начали работать с картами MasterCard через Национальную систему платежных карт, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Банки cовершили первые расчеты по таким операциям через свои счета, открытые в Банке России.

По данным Вести.ru речь идет о "Газпромбанке", АБ "Россия", СМП Банке, ОАО "Банк "Александровский" и "МДМ Банке".

"Перевод обработки внутрироссийских транзакций по картам международных платежных систем в НСПК осуществляется поэтапно. В соответствии с законодательством подключение банков к НСПК должно быть завершено к 31 марта 2015 года", - говорится в сообщении ЦБ.

Как рассказал M24.ru экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, кредитные организации подключаются к НСПК для того, чтобы осуществлять банковские операции в случае, если Visa и MasterCard перестанут обслуживать карты российских банков.

По словам эксперта, ожидать начала полноценной работы платежной системы стоит в 2016 году.

"Сообщалось, что до 1 апреля к платежной системе подключат Сбербанк, потом, по логике, должен последовать тестовый период", - сказал Цыганков.

Напомним, MasterCard заключила договор о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт в середине января.

В Центробанке отмечали, что подобное соглашение с системой Visa пока находится в стадии обсуждения.

Ранее MasterCard опровергла слухи о проблемах с функционированием в России. "MasterCard знает о слухах, которые распространяются в России в отношении функционирования платежных систем. Мы заверяем, что не существует каких-либо обстоятельств, негативно влияющих на работу сети MasterCard в России, мы продолжаем работать как значимый оператор платежной системы на российском рынке", - заявил топ-менеджер компании в России Илья Рябой.

До этого и представители платежной системы Visa сообщили, что компания не намерена блокировать карты российских банков. "Visa продолжает предоставлять услуги по обработке платежей по своим картам в России в обычном режиме", - заверил представитель компании. По его словам, Россия продолжает являться приоритетным рынком для Visa, компания продолжает работу с клиентами и партнерами.

Национальная система платежных карт (НСКП) была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года,а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.