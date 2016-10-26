Москвичам понравился новый облик Бульварного кольца

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Москвичи оценили благоустройство Бульварного кольца по участку от Арбатской площади до улицы Покровка на сайте "Активного гражданина", сообщает пресс-служба проекта.

В результате голосования 84,5 процента его участников ответили, что им все понравилось. Отрицательно ответили 2,33 процента проголосовавших.

1,33 процента посчитали, что работы выполнены на оценку "удовлетворительно". Этим пользователям показались слишком широкими тротуары для пешеходов, также они просили на некоторых участках установить ограждения, чтобы автомобили не могли парковаться на велодорожке и тротуаре.

Еще 7,20 процента не смогли ответить, а 4,64 процента активных граждан ответили, что им все равно как выполнено благоустройство, лишь бы было удобно.

Бульварное кольцо – непрерывная последовательность бульваров и площадей в центре Москвы, которая включает 10 бульваров. При этом, несмотря на название, кольцо не замыкается. На западе оно заканчивается у площади Пречистенских ворот, а на востоке – у Большого Устьинского моста. Длина Бульварного кольца превышает девять километров.

В этом сезоне четную сторону Бульварного кольца на участке от Арбатской площади до Покровки благоустроили по программе "Моя улица". Работы прошли на Никитском, Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах. Их благоустроили по единым стандартам, что позволило визуально объединить все бульвары в единое пространство.

В ходе работ создали единую пешеходную зону, которую дополнительно озеленили, а перед Богородице-Рождественским монастырем появился небольшой сад. Все это сделало Бульварное кольцо по-настоящему зеленым. Ширину проезжей части сократили.

На протяжении всего Бульварного кольца с фасадов домов исчезла лишняя реклама, а все коммуникации убрали под землю. В ходе благоустройства также установили исторические фонари, лавочки и урны. В октябре-ноябре на Бульварном кольце высадят новые деревья и кустарники.