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Политика

26 июля 2012, 16:06

Площадь проектов в пределах Бульварного кольца может уменьшиться

Бульварное кольцо градостроительная политика власть Департамент культурного наследия строительство и реконструкция

Столичные власти сократили объемы застройки в пределах Бульварного кольца на 200 тыс. кв. метров. Это сделано с целью сохранения исторического центра города. Через три года строительство в этом районе могут запретить полностью

Власти могут сократить площадь новых проектов внутри Бульварного кольца на 200 тысяч квадратных метров. Это может произойти после принятия градостроительных регламентов и режимов использования земель, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследия) Александра Кибовского. "Нам в центральной части города стройку надо минимизировать до предела. Она уже плотно застроена. С застройкой в центре Москвы надо заканчивать", - подчеркнул он.

Как рассказал Александр Кибовский, планируется принять градостроительные регламенты для 128 городских кварталов внутри транспортного кольца. Эти документы были разработаны централизованно по заказу Мосгорнаследия за счет средств городского бюджета. В регламентах, которые уже одобрены на Градостроительно-земельной комиссии, содержатся предельные параметры строительства, больше которых строить нельзя. При этом уменьшать параметры застройки можно.

Регламенты и новые режимы использования территорий Мосгорнаследие планирует представить в течение месяца. Аналогичные документы будут разработаны в 2013 году для 155 кварталов в районах Басманный и Лефортово, а в 2014 году - для кварталов в Хамовниках, на Пресне и в Мещанском районе.

Кроме того, указал глава Мосгорнаследия, сейчас на рассмотрении правительства Москвы находится подготовленная департаментом таблица ограничений по высотности зданий, определяющая параметры строительства по всей территории столицы.

Кибовский также напомнил, что за последние полтора года власти столицы расторгли инвестиционные контракты на 2 миллиона квадратных метров в историческом центре Москвы.

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