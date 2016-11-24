Бульварное кольцо озеленят к лету 2017 года

Около девяти тысяч кленов и кустарников высадят на Бульварном кольце и ближайших улицах к июню 2017 года, передает Агентство "Москва". Специализирующая на капремонте многоквартирных домов государственная компания "УКРиС" ищет подрядчика на работы по благоустройству.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы по благоустройству улиц по нечетной стороне Бульварного кольца. В частности, отремонтировать фасады около 150 зданий.

Также исполнитель должен будет проследить за покрытием автодорог, нанести на них разметку, и уложить трубопроводы. Среди других работ по благоустройству – устройство цветников площадью более 2,8 тысячи квадратных метра.