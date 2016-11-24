Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2016, 20:55

Город

Бульварное кольцо озеленят к лету 2017 года

Около девяти тысяч кленов и кустарников высадят на Бульварном кольце и ближайших улицах к июню 2017 года, передает Агентство "Москва". Специализирующая на капремонте многоквартирных домов государственная компания "УКРиС" ищет подрядчика на работы по благоустройству.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы по благоустройству улиц по нечетной стороне Бульварного кольца. В частности, отремонтировать фасады около 150 зданий.

Также исполнитель должен будет проследить за покрытием автодорог, нанести на них разметку, и уложить трубопроводы. Среди других работ по благоустройству – устройство цветников площадью более 2,8 тысячи квадратных метра.

Бульварное кольцо озеленение города озеленение улиц

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика