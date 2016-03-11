В "Активном гражданине" обсудят проект благоустройства Бульварного кольца

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В "Активном гражданине" стартовал опрос по проекту благоустройства Бульварного кольца. Участникам голосования предстоит оценить новый вид, который летом этого года может приобрести четная сторона Бульварного кольца от Арбатской площади до улицы Покровка. Работы запланированы на Никитском, Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах.

В рамках благоустройства Бульварного кольца, планируется не только высадить новые деревья и кустарники в открытый грунт, но и обустроить небольшие скверы, оборудовать газоны и цветники. Вдоль бульваров архитекторы предлагают создать единую пешеходную зону, а перед Богородице-Рождественским монастырем – разбить сад.

Кроме того, под землю предлагается перенести все коммуникации, освободив вид на небо от проводов, установить на бульварах новые энергоэффективные фонари, лавочки и урны.

Также архитекторы предлагают оптимизировать ширину проезжей части. При этом существующая полоса для велосипедных прогулок и 95 процентов парковочных мест будут сохранены. С Бульварного кольца могут убрать и лишнюю рекламу, что позволит раскрыть уникальный исторический облик этого городского пространства.

В "Активном гражданине" начался новый опрос о благоустройстве улиц

Накануне в "Активном гражданине" стартовало голосование за понравившиеся варианты благоустройства улиц в центре Москвы. Голосование также проходит по программе "Моя улица".

Жителям столицы предстоит оценить один из важнейших проектов по благоустройству участка Тверской улицы между Красной и Пушкинской площадями. Авторы проекта предложили вернуть на эту территорию липовую аллею, украшавшую центр Москвы до 90-х годов.

Также на Тверской могут расширить тротуары, выложить гранитную плитку, а также восстановить фонари, которые воссоздадут по историческим чертежам.