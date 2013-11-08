Бульварное кольцо "изрежут" велодорожками

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти подготовили карту велосипедных дорожек, которые появятся на улицах Москвы в 2014 году, сообщил M24.ru источник в мэрии. В проекте сейчас четыре веломаршрута – в центре города, в том числе, на Бульварном кольце, на западе и юго-западе, включая Ломоносовский проспект, а также в районе Митино и в Зеленограде.

Так, в центре Москвы в 2014 году должно появиться 36,2 км велодорожек. В частности, велосипедное движение свяжет все 10 столичных бульваров и Москворецкую набережную. Дорожку на Бульварном кольце будут пересекать шесть радиальных линий. Первая пройдет от метро "Китай-город" до улицы Земляной вал, недалеко от Курского вокзала. Вторая - от "Чистых прудов" до площади трех вокзалов, третья - от Манежной площади до Белорусского вокзала. Еще одна дорожка протянется от "Библиотеки им. Ленина" через станцию метро "Баррикадная" к Краснопресненской набережной с выездом к ТТК около станции "Международная". Дорожка обогнет Москву-реку перед ТТК, кроме того, запланирован велосипедный путь по мосту Богдана Хмельницкого почти до Киевского вокзала.

Еще две радиальные линии будут проложены от Павелецкого вокзала до метро "Новокузнецкая", а также по Пятницкой улице от станции "Добрынинская" до Кадашевской набережной. Велодорожками также планируется соединить станции метро "Третьяковская" и "Новокузнецкая" с ближайшими набережными.

Как пояснил собеседник M24.ru в мэрии, новые велодорожки дадут москвичам "доступ к ключевым деловым и культурным центрам - "Сити", "Красный октябрь", "Артплей", "Винзавод", а также к пяти железнодорожным вокзалам.

Как рассказала M24.ru специалист экспертного центра Probok.net Диана Хакимова, карта строительства велодорожек на 2014 год уже была представлена специалистам разработчиками - ГУП "МосгортрансНИИпроект" и компанией Aecom. "Нам было представлено решение для велосипедных дорожек на Бульварном кольце. Предполагается, что крайний правый ряд огородят столбиками, создав выделенную полосу для велосипедистов. Действовать она будет только в теплое время года",– рассказала Хакимова.

Еще одна пилотная зона для велосипедистов общей протяженностью 41,8 км расположится на западе и юго-западе города между станциями метро "Нахимовский проспект", "Нагорная", "Новые Черемушки", "Университет" и "Проспект Вернадского". Основными артериями для велосипедистов станут Ломоносовский проспект, Профсоюзная улица и улица Вавилова.

В Зеленограде протяженность велосипедной зоны составит 27,4 км. В частности, дорожка соединит Ленинградское шоссе и станцию "Крюково" - один из крупнейших пересадочных узлов округа. Еще одна велотрасса соединит районы Силино и Савелки, а также Сосновую аллею и аллею Лесные пруды.

Четвертая пилотная зона появится в столичном районе Митино, ее длина составит 11, 2 км. Велодорожки будут организованы на пяти улицах района, в частности, байкеры смогут проехать от станции метро "Пятницкое шоссе" до "Волоколамской". Для велосипедистов приспособят также одну из крупнейших улиц района – Барышиху.

По словам собеседника M24.ru в мэрии, проекты велодорожек должны быть согласованы к февралю 2014 года, а в апреле - августе будут идти строительно-монтажные работы. Всего в 2014 году в городе создадут почти 117 км велосипедных дорожек, появятся охраняемые парковки для велосипедов на транспортно-пересадочных узлах. По мнению властей, эти меры увеличат долю долю поездок на велосипедах до с 0,04 до 0,37% от общего количества в день. Cоветник заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова Алина Бисембаева подтвердила планы властей по поводу новых велодорожек. "Мы также планируем расширить велопрокат до 350 станций и 5 тысяч велосипедов", - сказала она.

Генеральный директор ЦНИИП Велотранспорта Игорь Маркин полагает, что московские власти взяли правильный темп развития вело-инфраструктуры. "Чтобы велосипед работал эффективно в качестве городского транспорта, необходимо в год вводить как минимум 150-200 км велодорожек. Тогда через 10 лет мы сможем передвигаться по городу на байках с комфортом", – пояснил Маркин.

Эксперт подчеркнул, что создание пилотной зоны в центре города потребует от властей серьезной проработки транспортной инфраструктуры. "В некоторых местах нужна реорганизация движения, где-то островки безопасности, где-то необходимо убрать парковки",– рассказал Маркин.

Создание велодорожек, отметил эксперт, обойдется городу примерно в 6 млн рублей за 1 км, таким образом, 117 км в 2014 году будут стоить примерно в 700 млн рублей.

Руководитель велосипедного движения России "Rusvelos" Петр Дворянкин отметил, что очень важен не только объем создания велодорожек в городе, но и их качество. "Важно, чтобы новые дорожки были не хуже, чем в Парке Горького или на Поклонной горе", – заявил Дворянкин.

Сейчас в Москве действует 108 км велодорожек на улично-дорожной сети. А 1 июня этого года в городе впервые заработала сеть пунктов проката велосипедов.

Дарья Миронова, Татьяна Клюквина