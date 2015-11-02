Велополосу на Бульварном кольце продлят до Покровского и Яузского бульваров

Фото: Михаил Джапаридзе

Протяженность велополоса на Бульварном кольце увеличится в новом сезоне, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас протяженность велодорожки составляет 9 километров, она проходит от Никитского до Чистопрудного бульвара. В следующем году ее планируют продлить на другие бульвары, в том числе Покровский и Яузский.

"Планируется, что работы по расширению велополосы будут продолжены в следующем сезоне, и по завершении работ она будет охватывать все кольцо", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Велополоса на Бульварном кольце появилась в июле этого года, за сезон ею воспользовались 110 тысяч раз. Характерным отличием данной велодорожки является наличие светофоров, информационных знаков, диагональных решеток для стока воды, разметки, предупреждающей об опасных участках.

Размещение велополосы выполнялось за счет изменения ширины существующих полос движения и общей оптимизации пространства. Штраф за незаконное проникновение машины на дорожку составляет 2,5 тысячи рублей.

В Москве обустроено 190 километров велодорожек и 300 станций велопроката. Планируется, что в следующем году москвичам предложат также арендовать электрические велосипеды.

Кроме того, в следующем году планируется запустить проект "Зеленое кольцо", в рамках которого велодорожка соединит все основные парки столицы с метро, крупными транспортными узлами и набережными. Трасса будет около 75 километров длиной, она пройдет через 18 станций метро и свяжет между собой жилые районы.