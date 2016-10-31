Аллею в Будапеште назвали в честь Москвы

Фото: ТАСС/

Одну из аллей Будапешта назвали в честь Москвы. Об этом сообщил мэр венгерской столицы Иштван Тарлош в ходе подписания программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Будапешта.

По словам Тарлоша, аллея расположилась на берегу Дуная. Ее имя узнает весь мир – по аллее имени Москвы будут гулять посетители грядущего чемпионата по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште в 2017 году. Присоединиться к гостям спортивного мероприятия он предложил и Сергею Собянину.

Кроме того, Тарлош поблагодарил мэра Москвы за приглашение в российскую столицу. По его словам, для руководства Венгрии и Будапешта чрезвычайно важно строительство хороших взаимоотношений между двумя городами.

"Мы считаем роль России и роль Москвы чрезвычайно важной. Как руководство Будапешта, мы настроены на то, чтобы как можно больше, как можно серьезнее развивать наши взаимоотношения с Москвой. Мы хотим, чтобы они двигались вперед на постоянной основе", – цитирует его Агентство "Москва".

Мэр Будапешта выразил надежду, что соглашение о сотрудничестве между двумя столицами до 2019 года будет продлено и в дальнейшем. Он добавил, что соглашение касается таких вопросов, как городское развитие, строительство (в частности, водное – строительство каналов), управление водными потоками, развитие транспорта.

Как сообщил ранее телеканал "Москва 24", российская и венгерская столицы также намерены развивать связи в области образования, культуры и туризма. В сфере госуслуг Москва проведет для Будапешта презентацию многофункциональных центров "Мои документы".

Предложение назвать одну из центральных аллей Будапешта именем Москвы в феврале высказал посол Венгрии Янош Балла в ходе встречи с главой столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым.