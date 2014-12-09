Документальный фильм о рынке Будапешта покажут в ЦДК

"Афиша": "Моя планета" представит новую серию фильма о мировых рынках

В Центре документального кино 9 декабря покажут ленту из серии "Мировой рынок с Александром Пряниковым". Это документальный фильм о путешествии главного героя по центральному рынку Будапешта.

В кармане у героя фильма – 50 долларов. Эти деньги Пряников должен потратить на диковинные товары.

"Александру Пряникову предстоит торговаться за фуа-гра местного производства и салями из особой венгерской породы свиней — Мангалица. Между делом ведущий попробует гусиные шкварки, без которых невозможно представить ни Прагу, ни Будапешт", - сообщили в ЦДК.

Зрители увидят, как Пряников встретится с чемпионом мира по собиранию Кубика Рубика, заглянет в торговую лавку, куда в свое время наведывались Маргарет Тэтчер и Ариэль Шарон.

После показа фильма участники творческой съемочной группы поделятся впечатлениями от поездки в Будапешт.

Показ фильмов "Мировой рынок с Александром Пряниковым" в ЦДХ проходит в преддверии премьеры ленты на телеканале "Моя планета". Проект "Предпремьерный показ" стартовал в декабре прошлого года.



Начало показа в 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.