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Культура

09 декабря 2014, 14:39

Документальный фильм о рынке Будапешта покажут в ЦДК

Будапешт Моя планета документальные фильмы Александр Пряников кино Центр документального кино

"Афиша": "Моя планета" представит новую серию фильма о мировых рынках

В Центре документального кино 9 декабря покажут ленту из серии "Мировой рынок с Александром Пряниковым". Это документальный фильм о путешествии главного героя по центральному рынку Будапешта.

В кармане у героя фильма – 50 долларов. Эти деньги Пряников должен потратить на диковинные товары.

"Александру Пряникову предстоит торговаться за фуа-гра местного производства и салями из особой венгерской породы свиней — Мангалица. Между делом ведущий попробует гусиные шкварки, без которых невозможно представить ни Прагу, ни Будапешт", - сообщили в ЦДК.

Зрители увидят, как Пряников встретится с чемпионом мира по собиранию Кубика Рубика, заглянет в торговую лавку, куда в свое время наведывались Маргарет Тэтчер и Ариэль Шарон.

После показа фильма участники творческой съемочной группы поделятся впечатлениями от поездки в Будапешт.

Показ фильмов "Мировой рынок с Александром Пряниковым" в ЦДХ проходит в преддверии премьеры ленты на телеканале "Моя планета". Проект "Предпремьерный показ" стартовал в декабре прошлого года.

Начало показа в 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.

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