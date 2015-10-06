Нефть Brent поднялась до 50 долларов за баррель

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Цены на нефть марки Brent поднялись выше 50 долларов за баррель впервые с 23 сентября, передает МИА "Россия сегодня".

Стоимость "черного золота" растет в ожидании недельных данных по запасам в США. Цены на легкую нефть марки WTI росли на 0,91 процентов до 46,68 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) вечером опубликует еженедельный отчет по запасам нефти в Штатах. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличился на 1,75 миллиона баррелей — до 459,65 миллиона. Неделей ранее запасы выросли на 4 миллиона баррелей.

Цены растут уже несколько дней: например, 5 октября нефть дорожала в связи с данными о снижении числа действующих буровых установок в США, сигнализирующих о грядущем сокращении добычи топлива в стране.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на минувшей неделе число нефтяных установок в США снизилось на 26 единиц, до минимальных за пять лет 614. Кроме того, ранее Минэнерго США сообщило о снижении добычи на 40 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 9,1 миллиона б/с.