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Спорт

12 июля 2014, 20:04

Чемпион мира по фигурному катанию из Франции будет выступать за Россию

Брайан Жубер

Брайан Жубер. Фото: ИТАР-ТАСС

Известный французский фигурист Брайан Жубер принял решение выступать за сборную России. 29-летний спортсмен перейдет в парное катание, его партнершей в дуэте будет Катарина Гербольдт, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренером новой пары станет российский специалист Олег Васильев, который уже работает с дуэтом Вера Базарова/Андрей Депутат. Жубер уже провел несколько тренировок на подмосковной базе в Новогорске.

На решение Жубера перейти в сборную России повлияла встреча с французским актером Жераром Депардье, который заявил, что в России у фигуриста будет гораздо больше возможностей.

Брайан Жубер является одним из самых известных и титулованных фигуристов. Он выиграл чемпионат мира в 2007 году и трижды первенствовал на чемпионатах Европы.

На Олимпийских играх в Сочи Жубер занял 13 место.

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