28 июля 2016, 11:29

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Актер Валерий Гаркалин поступил в Боткинскую больницу для прохождения обследования, ссылается РИА Новости на самого актера.

"Ничего страшного не произошло, я просто решил лечь в больницу на обследование, поскольку я человек не очень здоровый", – рассказал Гаркалин. В скорой помощи отметили, что актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.

Валерий Гаркалин известен широкому зрителю благодаря комедийному фильму "Ширли-Мырли". В общей сложности артист сыграл более 100 ролей в российских фильмах и сериалах. Кроме того, в последние годы Гаркалин преподает в ГИТИСе, а также играет на сцене театров и в частных антрепризах.

В апреле прошлого года Валерия Гаркалина избили в центре Москвы. Инцидент произошел возле квартиры актера на улице 4-я Тверская-Ямская. Гаркалин пострадал в результате бытового конфликта с соседом. Актеру разбили лицо и выбили зуб.

В июне и ноябре 2008 года Валерий Гаркалин перенес два инфаркта.

