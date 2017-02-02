О Цветке Дьявола и орхидеях-пчелах расскажут в "Аптекарском огороде"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Обзорные экскурсии для всей семьи под названием "Там, где всегда лето" пройдут 4 и 5 февраля в "Аптекарском огороде" в рамках VIII фестиваля орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима", сообщает пресс-служба ботанического сада.

Посетителям покажут тысячи орхидей со всего света, включая мохнатых орхидей-пчел, одну из самых дорогих в мире "Золото Кинабалу", самую черную на планете, мадагаскарскую Аэрангис лимонную, а также Цветок Дьявола, Серебряную вазу, хищные Обезьяньи чаши, кувшинки, бананы, какао, манго, пальмы, лианы, финики, кофе, сахарный тростник и зловещее Дерево самоубийц (Цербера одолламская). Эта орхидея получила название в честь мифического трехголового пса Цербера, охранявшего выход из царства мертвых, не позволяя умершим вернуться в мир живых.

4 февраля экскурсии пройдут в 11:30, а 5 февраля – в 11:30, 12:30, 14:00, 14:30 и 15:30. Записываться на них не нужно.

Кроме того, ежедневно в 17:00 в "Аптекарском огороде" проходит кормление игуаны Ириски салатом и укропом. А с 11:00 до 20:00 – мастер-классы по созданию открыток, украшений, картин, магнитов, закладок из цветов и листьев в холле оранжерейного комплекса.