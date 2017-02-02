О Цветке Дьявола и орхидеях-пчелах расскажут в "Аптекарском огороде"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Обзорные экскурсии для всей семьи под названием "Там, где всегда лето" пройдут 4 и 5 февраля в "Аптекарском огороде" в рамках VIII фестиваля орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима", сообщает пресс-служба ботанического сада.
Посетителям покажут тысячи орхидей со всего света, включая мохнатых орхидей-пчел, одну из самых дорогих в мире "Золото Кинабалу", самую черную на планете, мадагаскарскую Аэрангис лимонную, а также Цветок Дьявола, Серебряную вазу, хищные Обезьяньи чаши, кувшинки, бананы, какао, манго, пальмы, лианы, финики, кофе, сахарный тростник и зловещее Дерево самоубийц (Цербера одолламская). Эта орхидея получила название в честь мифического трехголового пса Цербера, охранявшего выход из царства мертвых, не позволяя умершим вернуться в мир живых.
4 февраля экскурсии пройдут в 11:30, а 5 февраля – в 11:30, 12:30, 14:00, 14:30 и 15:30. Записываться на них не нужно.
Кроме того, ежедневно в 17:00 в "Аптекарском огороде" проходит кормление игуаны Ириски салатом и укропом. А с 11:00 до 20:00 – мастер-классы по созданию открыток, украшений, картин, магнитов, закладок из цветов и листьев в холле оранжерейного комплекса.
Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
В "Аптекарском огороде" собрана вторая по величине коллекция орхидей в России – более 830 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Среди тропических и субтропических преобладают виды американского и индокитайского происхождения.
Посетителям сада было представлено одно из самых дорогих растений в мире – орхидея Пафиопедилум Ротшильда или "Золото Кинабалу". Кроме того, в "Аптекарском огороде" цвели Абрикосовая орхидея или Золотой венерин башмачок, Цветок Дьявола, а также самая черная в мире орхидея под названием Фредкларкеара. А в ближайшую неделю гости сада смогут полюбоваться необычными орхидеями – Желтой орхидеей-пчелой и Зеркальной орхидеей, которые расцвели в "Аптекарском огороде".
Растения представлены на VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима", который продлится до 2 апреля.
