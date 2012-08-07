Власти не успеют вернуть исторический облик Бородино к осени

ИТАР-ТАСС

Власти не успеют решить проблемы с незаконным строительством на Бородинском поле и воссоздать его исторический облик до начала торжественных мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации президента Сергея Иванова.

Напомним, 2 сентября в Бородино пройдет парад военно-исторических клубов. Он посвящен 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Также на этот день запланировано открытие мемориального комплекса "Недаром помнит вся Россия" и военно-историческая реконструкция боевых действий эпохи 1812 года. В мероприятии планируют принять участие до 6 тысяч зрителей.

"К сожалению, следует признать, что, несмотря на предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях усилия, в том числе с привлечением правоохранительных органов, полностью решить вопрос о восстановлении исторического облика Бородинского поля пока не удалось", - сказал Иванов.

Помимо сноса незаконно возведенных построек, власти переселяют жителей поселка "Бородинский музей". Иванов подчеркнул, что работы ведутся и будут доведены до логического конца, но за оставшийся месяц невозможно полностью отселить людей.

По его словам, сейчас главная задача – привести в порядок местность, где будут проходить основные торжества.